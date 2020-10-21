«Аэрофлот» разрешил опоздавшим бесплатно поменять билет на другой рейс

«Аэрофлот» разрешил пассажирам экономкласса без доплат поменять билет на другой рейс, если они опоздали или решили не лететь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение авиакомпании.

Предложение действует на билеты по России, купленные с 16 октября и датой вылета до 25 марта. Поменять билеты можно в течение получаса после отправки рейса, обратившись в место их покупки или в контакт-центр «Аэрофлота».

Раньше, чтобы изменить дату или маршрут вылета, нужно было доплатить 2600 рублей. При этом были билеты и с невозвратным тарифом, которые нельзя было поменять в принципе. Летом «Аэрофлот» уже отменял плату за переоформление внутрироссийских билетов, купленных 2–30 июня.