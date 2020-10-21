Умер вокалист британской рок-группы The Outfield Тони Льюис

Смерть наступила 19 октября, ее причины не называются. По словам агента Льюиса Бари Либермана, все произошло «внезапно и неожиданно».

В Великобритании на 63-м году жизни умер солист лондонской рок-группы The Outfield Тони Льюис. Об этом сообщила газета Mirror.

The Outfield была основана в середине 80-х. Наибольшую славу группе принесла песня Your Love, которая вошла в их дебютный альбом Play Deep, выпущенный в 1985 году. Всего они записали девять пластинок, последняя из которых — Replay — вышла в 2011 году.

В 2018 году Тони Льюис выпустил сольный альбом Out of Darkness. До последнего времени музыкант жил в своем доме в окрестностях Лондона.