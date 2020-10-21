Ирландские ученые: в бутылочках с детским молоком содержатся миллионы микрочастиц пластика

Ученые из университета Тринити-колледж в Дублине выяснили, что в полипропиленовых детских бутылочках содержатся миллионы частиц микропластика. Об этом сообщает исследование, опубликованное в журнале Nature Food.

По подсчетам исследователей, младенец, которого кормят из такой бутылочки, в день может потреблять около полутора миллионов микрочастиц пластика — они выделяются при нагреве и взбалтывании тары.

«В прошлом году исследование Всемирной организации здравоохранения оценивало, что человек в среднем потребляет от 300 до 600 микрочастиц пластика в день. У нас же средние цифры оказались куда выше: миллион или несколько миллионов», — сказал профессор химии Джон Боланд.

Ученые отмечают, что снизить количество микропластика можно, если трижды ополаскивать бутылочку в охлажденной воде после стерилизации. При этом исследователи не призывают отказываться от полипропиленовых бутылочек, поскольку вред микропластика для человека не доказан.

Полипропилен — один из самых популярных в мире материалов для производства пищевых контейнеров и посуды. По данным авторов исследования, 82% всех детских бутылочек для молочной смеси производят из него.

Летом британские океанологи выяснили, что в Атлантическом океане в десять раз больше пластикового мусора, чем считалось ранее. В год от него в мире погибают более миллиона морских птиц и 100 тыс. морских млекопитающих.