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Власти Швейцарии предложили выплатить всем гражданам страны по 7 тысяч евро

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:06

Федеральная канцелярия Швейцарии опубликовала инициативу о выплате 7500 швейцарских франков каждому гражданину страны, сообщил Watson.

По мнению авторов предложения, которыми стали семеро жителей кантона Санкт-Галлен, выплаты позволят снизить стоимость национальной валюты. Для расчетов предлагается напечатать новые деньги, а предложенную сумму советуют освободить от налогов.

Чтобы предложение вынесли на референдум, инициативу должны поддержать 100 тыс. человек. Это должно произойти до 22 апреля 2022 года. Если идею одобрят в ходе референдума, граждане Швейцарии получат деньги в течение года.

О том, как живется в Швейцарии иммигрантам, «Афише Daily» рассказывала в интервью компьютерная лингвистка Ольга Созинова — прочитать его можно здесь.

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