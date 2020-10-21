Россияне рассказали, что больше всего раздражает их в родных городах

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центр социального проектирования «Платформа» провели исследование, посвященное уровню благоустройства и комфорта российских населенных пунктов. Его результаты опубликовал «РБК».

Социологи выяснили, что больше всего раздражает россиян в их городах и селах. В среднем, 41% опрошенных назвали главной проблемой сложности с трудоустройством. При этом в Москве и Петербурге показатель минимальный (17%), а максимальный он (51%) в небольших поселениях.

Также россияне недовольны нехваткой больниц, детских садов и других социальных сервисов, об этом сообщили 31% респондентов. Больше всего эта проблема беспокоит жителей городов с населением свыше 500 тыс. человек (41%), но не москвичей и петербуржцев — в столицах о нехватке учреждений заявили лишь 19% опрошенных.

Во всех населенных пунктах, включая Москву и Петербург, россияне отмечают упадок местной экономики, он беспокоит 31% граждан. Кроме того, участники исследования высказывались о плохом состоянии городской инфраструктуры, неблагоприятной экологии и отсутствии перспектив.