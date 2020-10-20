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СК возбудил уголовное дело против полицейских, вымогавших деньги у сына главреда Cosmopolitan

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:52

Следственный комитет возбудил уголовное дело после заявления главного редактора сайта Cosmopolitan Екатерины Великиной о краже денег сотрудниками ППС у ее несовершеннолетнего сына, сообщил ТАСС.

По словам журналистки, 29 сентября трое полицейских остановили ее 16-летнего сына и отобрали у него 8000 рублей. Никаких протоколов досмотра или иных документов сотрудники ППС не составили.

Теперь произошедшее будут расследовать в рамках уголовного процесса по статье о превышении должностных полномочий. В преступлении подозревают сотрудников отдела МВД по району Якиманка. По информации Baza, следователи установили подозреваемых, но пока их не задержали.

Телеграм-канал «112», напротив, утверждает, что подозреваемых пока не определили, поскольку подросток их не запомнил. В ближайшее время между ребенком и полицейскими проведут очную ставку, сообщает Baza.

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