СК возбудил уголовное дело против полицейских, вымогавших деньги у сына главреда Cosmopolitan

Следственный комитет возбудил уголовное дело после заявления главного редактора сайта Cosmopolitan Екатерины Великиной о краже денег сотрудниками ППС у ее несовершеннолетнего сына, сообщил ТАСС.

По словам журналистки, 29 сентября трое полицейских остановили ее 16-летнего сына и отобрали у него 8000 рублей. Никаких протоколов досмотра или иных документов сотрудники ППС не составили.

Теперь произошедшее будут расследовать в рамках уголовного процесса по статье о превышении должностных полномочий. В преступлении подозревают сотрудников отдела МВД по району Якиманка. По информации Baza, следователи установили подозреваемых, но пока их не задержали.

Телеграм-канал «112», напротив, утверждает, что подозреваемых пока не определили, поскольку подросток их не запомнил. В ближайшее время между ребенком и полицейскими проведут очную ставку, сообщает Baza.