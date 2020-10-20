В 2021 году в Крыму появится скорая помощь для дельфинов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» Анастасию Коростелеву.

По словам ученой, в октябре центр приобрел реанимобиль для оказания помощи выбрасывающимся на берег дельфинам и другим китообразным. Он был куплен за 4,2 млн рублей, полученных в рамках президентского гранта.

«Мы планировали запустить автомобиль в работу летом, но из‑за пандемии сроки изготовления увеличились, и он к нам доехал только в начале осени. Сейчас сезон, когда много дельфинов выбрасывается, прошел, и пока машина используется только в целях обучения волонтеров», — рассказала Коростелева.

Следующий «сезон выбросов», как отметила ученая, начнется весной — тогда реанимобиль впервые используют в полевых условиях. А вот оборудование для фургона специалисты применили еще летом, с его помощью проводили биохимию крови и интроскопию мазков.

«Можно подумать, что реанимобиль нужен только для оказания помощи живым дельфинам, но, принимая во внимание, что очень много животных погибает, мы можем на месте устанавливать причину гибели хотя бы банально по анализам крови», — отметила Коростелева.

Реанимобиль оснащен кислородным концентратором, УЗИ-аппаратом, анализатором газов и электролитов крови, биохимическим анализатором, инфузионным насосом, центрифугой, монитором сердечной активности, микроскопом и холодильником. Оборудование будет использоваться также в реабилитационном центре.