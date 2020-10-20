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В Петербурге БДТ отменил спектакли из‑за коронавируса у артистов

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:55

Большой драматический театр имени Товстоногова в Петербурге отменил показ трех спектаклей из‑за коронавируса у артистов. Об этом говорится на странице БДТ в «ВКонтакте».

По словам представителей театра, два теста актеров на COVID-19 дали положительный результат. Кто именно из артистов заболел, не сообщается. Из‑за инфекции руководство отказалось от спектаклей «Слава» 20 октября, «Аустерлиц» 25 октября и «Дама с собачкой» 29 октября.

«Нас отмены и переносы огорчают не меньше, чем зрителей, но мы верим, что все наладится, и делаем все, что в наших силах, чтобы этот момент приблизить», — сказали в БДТ.

Летом БДТ поставил пьесу Антона Чехова «Вишневый сад» в Minecraft. Этой постановкой открылась целая серия Minecraft-спектаклей по мотивам школьной программы по литературе.

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