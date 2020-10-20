Полиция проверит информацию об избиении девушки во время стрима

Пострадавшей окажет юридическую помощь правозащитница Алена Попова вместе с организацией «ТыНеОдна». Она отметила, что некоторые подписчики Бурима поддержали его. Девушку наоборот начали унижать и говорить, что она виновата и «довела» стримера до применения силы.

В Москве сотрудники полиции начали проверку после того, как стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy, избил блогера Алену Ефремову в прямом эфире. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Поскольку, помимо физического насилия, само насилие еще и публично демонстрируется, сам Бурим при этом активно сдабривает происходящий ад матом и унижениями Алены, статьей 6.1.1 КоАП (побои) он просто не отделается», — написала Попова.

Ранее Ефремова в инстаграме призвала других девушек, которые могли пострадать от рук Mellstroy, написать ей и присоединиться к коллективному иску. По словам Поповой, несколько человек уже откликнулись.

Инцидент произошел вчера, на вечеринке в квартире Бурима, откуда он вел прямую трансляцию. Ефремова села перед камерой со стримером, и во время разговора у них произошел конфликт. Молодой человек схватил девушку за шею и несколько раз ударил лицом об стол.