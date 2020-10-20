В «Современнике» покажут спектакль, вдохновленный поэзией шестидесятников

В московском театре «Современник» 25 октября пройдет премьера спектакля «Оттепель», вдохновленного поэзией 1960-х. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.

Главные роли в спектакле исполнят выпускники Школы-студии МХАТ прошлого года, которые сейчас занимаются в Мастерской Виктора Рыжакова. Вместе с ними над постановкой работали Марина Дровосекова, Светлана Иванова-Сергеева, Татьяна Бурель и Виктор Рыжаков.

«Спектакль соткан из ритмов, рифм и музыки. Он звучит десятками разных голосов, как бы соединяя два времени: 60-е годы прошлого века и сегодняшний день, в котором молодые парни и девушки мечтают услышать свой собственный голос через соприкосновение с великим поэтическим наследием», — рассказали создатели «Оттепели».

Узнать подробнее о спектакле и купить билеты можно на сайте «Современника». Ближайшие сеансы «Оттепели» намечены на 25 октября и на 21 ноября.