Nokia поможет НАСА запустить 4G на Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) заключило сотрудничество с финской компанией Nokia для создания сотовой инфраструктуры на Луне. Об этом сообщает The Guardian.

В рамках соглашения Nokia разработает телекоммуникационную сеть, приспособленную к работе в экстремальных условиях космоса. С ее помощью можно будет дистанционно управлять луноходами, совершать навигацию в режиме реального времени и передавать видео высокого разрешения.

Пока речь идет только о 4G, но позже лунные станции могут быть модернизированы до стандарта 5G, как и земные. Предполагается, что технология обеспечит более надежную связь на большие расстояния, чем радиосвязь, и позволит сделать конструкцию космических аппаратов проще и дешевле.

На проектирование системы вышек сотовой связи на спутнике Земли НАСА выделило 14,1 млн долларов. Развертывание сети запланировано на 2022 год.

Контракт с Nokia подписан в рамках лунной программы «Артемида», анонсированной космическим агентством весной 2019 года. Она будет состоять из трех этапов: беспилотного полета вокруг Луны, облета спутника с экипажем на борту и, наконец, высадки астронавтов на поверхность — среди них может оказаться женщина-астронавт. К 2028 году НАСА планирует построить лунную базу и уже выделило 370 млн долларов на разработку передовых технологий, которые потребуются для работы астронавтов.