В Чите похитили часть трубы, по которой кислород шел к аппаратам ИВЛ. Пациенты не пострадали

В Чите неизвестные похитили 13 метров медной трубы, по которой кислород поступал к аппаратам ИВЛ в городской больнице № 1, где лечат больных COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

19 октября, в 19.30, аппараты ИВЛ в больнице стали подавать звуковые сигналы о резком падении давления в системе подачи кислорода. Выяснилось, что причиной этому послужила кража части трубы, которая ведет в корпус с пациентами с коронавирусом.

Всего в корпусе находится 200 коек, из которых 150 подключены к воздушной разводке. Пять пациентов, нуждающихся в бесперебойной подаче кислорода, перевели в реанимацию другого корпуса. Никто из больных не пострадал.

Инженеры восстановили пострадавшую трубу. Пациенты, нуждающиеся в кислороде, получают лечение в полном объеме, заявили в Минздраве. Полиция проводит проверку по факту кражи фрагмента трубы.