Считавшуюся пропавшей картину Климта выставили в итальянском музее

Картина «Портрет женщины» Густава Климта, считавшаяся пропавшей в течение 20 лет, будет снова выставлена в музее. Об этом сообщает The Art Newspaper.

Произведение пропало в 1997 году из галереи Ricci Oddi в итальянском городе Пьяченца. В декабре прошлого года ее нашли в той же галерее в съемной панели на стене. Позже двое мужчин признались, что украли ее. Похитители решили рассказать об этом только сейчас, когда прошло 20 лет, и поэтому их не посадят в тюрьму из‑за срока давности преступления.