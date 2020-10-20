Считавшуюся пропавшей картину Климта выставили в итальянском музее

Картина «Портрет женщины» Густава Климта, считавшаяся пропавшей в течение 20 лет, будет снова выставлена в музее. Об этом сообщает The Art Newspaper.
Произведение пропало в 1997 году из галереи Ricci Oddi в итальянском городе Пьяченца. В декабре прошлого года ее нашли в той же галерее в съемной панели на стене. Позже двое мужчин признались, что украли ее. Похитители решили рассказать об этом только сейчас, когда прошло 20 лет, и поэтому их не посадят в тюрьму из‑за срока давности преступления.
Ricci Oddi планирует организовать в следующие два года четыре мероприятия, посвященные Климту. Найденное плотно станет главным произведением одной из выставок.
«Портрет женщины» — одна из поздних работ Густава Климта, написанная в 1916–1917 году. Ее оценивают в 60 млн евро. После того, как картина была найдена, эксперты подтвердили ее подлинность.