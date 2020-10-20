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ТАСС: водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал и ограбил пассажирку в Москве

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:08

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело против водителя такси, задержанного по подозрению в изнасиловании пассажирки, а также в краже ее личных вещей и паспорта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, 18 октября на юго-западе Москвы водитель напал на девушку и изнасиловал ее. После этого он похитил ее вещи и паспорт.

В рамках дела задержан 35-летний ранее судимый житель Уфы. В его машине нашли похищенные вещи потерпевшей. Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.

При этом источник ТАСС утверждает, что таксист работал на сервис «Яндекс.Такси». По его словам, девушка сидела рядом с водителем, когда тот ударил кулаком по лицу. Пока она находилась в бессознательном состоянии, мужчина изнасиловал ее и забрал телефон, паспорт и золотую цепочку с крестом.

В «Яндекс.Такси» сообщили изданию «Такие дела», что компания не может подтвердить информацию источника агентства. «По заказам «Яндекс.Такси» такого случая не было», — подчеркнули там.

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