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Том Фелтон, сыгравший Малфоя, планирует собрать вместе актеров из «Гарри Поттера»

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:49

Актер Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя, планирует собрать для онлайн-встречи артистов из «Гарри Поттера». Об этом он сообщил изданию Entertainment Tonight.

Фелтон рассказал, что недавно встретился поиграть в гольф с братьями Фелпсами, сыгравшими близнецов Уизли, и вообще поддерживает связь с коллегами по серии фильмов в вотсапе.

«14 ноября исполняется 19 лет (первой части «Гарри Поттера». — Прим. ред.), и я планирую устроить онлайн-праздник, а сейчас пытаюсь снова собрать всех вместе», — сказал актер, не вдаваясь в подробности реюниона.

Артист поделился мыслями о Драко Малфое, назвав его «великолепным» и многослойным персонажем. По словам Фелтона, его персонажу просто «нужны объятия».

В мае автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг запустила совместно с сервисом Spotify проект Harry Potter at Home («Гарри Поттер дома»), для которого каждую неделю
звезды читали по одной главе из книги «Гарри Поттер и философский камень», с которой началась история о юном волшебнике. Первым чтецом выступил Дэниел Рэдклифф. В подкасте также приняли участие Стивен Фрай, футболист Дэвид Бекхэм, актрисы Дакота Фэннинг, Клаудия Ким, Нома Думезвени и актер Эдди Редмейн.

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