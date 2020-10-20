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Суд согласился выпустить фигуранта «московского дела» Данилу Беглеца по УДО

Семён Гудошников
Сегодня в 15:46

Мценский районный суд Орловской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фигуранта «московского дела» Данилы Беглеца. Об этом пишет глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Беглеца Леонида Соловьева.

Если прокуратура не обжалует решение суда, Данила Беглец выйдет на свободу через 10 дней.

Администрация колонии-поселения и прокуратура были против освобождения фигуранта. «Осужденный Беглец за весь период отбывания наказания характеризуется нестабильностью поведения. Администрация учреждения считает, что условно-досрочное освобождение является преждевременным», — говорится в его характеристике.

Данила Беглеца осудили за то, что он потянул полицейского за руку на акции 27 июля 2019 года в Москве. Изначально его обвиняли по части 2 статьи 212 УК (массовые беспорядки), но затем суд переквалифицировал обвинение на часть 1 статьи 318 УК (насилие в отношении представителя власти). 3 сентября ​2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил его к двум годам колонии общего режима.

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