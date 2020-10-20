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Фасад кинотеатра «Художественный» открыли после реставрации. В залах поставили новое оборудование

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:49

Фасад московского кинотеатра «Художественный» открыли после реставрации. Об этом «Афише Daily» рассказали представители кинотеатра.

Со здания сняли строительные леса. Теперь посетители могут увидеть отреставрированные маскароны, надписи «Входъ» и «Выходъ» над парадными дверьми и барельефы «Селена» и «Гелиос». Кинотеатр обрел свое прежнее название — теперь на нем есть вывеска «Художественный электро-театръ».

На западном фасаде, который реставрировали в соответствии с оригинальным проектом русского архитектора-модерниста Федора Шехтеля, теперь расположена электронная афиша. Она заняла то же место, где в прошлом размещались афиши «Художественного».

Над проектом реставрации работали архитектурые немецкое бюро «merz merz» (разработало архитектурную концепцию), испанское «Lazaro Rosa-Violan» (отвечало за интерьеры) и российское «Strelka CA» (сформировало видение проекта и содействовало в проектировании и реализации).

«Работая над проектом, команда Strelka CA ориентировалась на опыт исторических кинотеатров в других странах, среди них кинотеатр Odeon на Лестерской площади в Лондоне, Weltspiegel в немецком городе Котбус и кинотеатры британской сети Picturehouse Cinemas, расположенные в исторических зданиях. Перед бюро стояла задача сохранить историческую значимость «Художественного» и совместить наследие с современными технологиями кинопоказа. Помимо этого, нужно было органично интегрировать кинотеатр в городскую среду», — рассказали о проекте представители кинотеатра.

В «Художественном» также будут показывать фильмы с пленки 35 мм, а для проведения международных фестивалей предусмотрена возможность интеграции второй строки субтитров.

Также кинотеатр пополнится новым оборудованием. В кинотеатре установят кинопроекторы Barco — кроме тех, что поставят в «Художественном», в мире таких всего 17 штук. В кинозалы поставят аудиосистему Dolby Atmos.

«Очень важно сохранить самобытность кинотеатра, но при этом внедрить современные технологические решения. Технологию Dolby Atmos поддерживают более 6 000 кинозалов в мире, включая кинотеатр Dolby Theatre, где ежегодно вручают премию «Оскар». Теперь такой звук будет и в «Художественном», чем мы, конечно, очень гордимся», — рассказал генеральный директор Dolby в России и СНГ Алексей Угринович.

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