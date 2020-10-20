Фасад кинотеатра «Художественный» открыли после реставрации. В залах поставили новое оборудование

Фасад московского кинотеатра «Художественный» открыли после реставрации. Об этом «Афише Daily» рассказали представители кинотеатра. Со здания сняли строительные леса. Теперь посетители могут увидеть отреставрированные маскароны, надписи «Входъ» и «Выходъ» над парадными дверьми и барельефы «Селена» и «Гелиос». Кинотеатр обрел свое прежнее название — теперь на нем есть вывеска «Художественный электро-театръ». На западном фасаде, который реставрировали в соответствии с оригинальным проектом русского архитектора-модерниста Федора Шехтеля, теперь расположена электронная афиша. Она заняла то же место, где в прошлом размещались афиши «Художественного».

Над проектом реставрации работали архитектурые немецкое бюро «merz merz» (разработало архитектурную концепцию), испанское «Lazaro Rosa-Violan» (отвечало за интерьеры) и российское «Strelka CA» (сформировало видение проекта и содействовало в проектировании и реализации).

«Работая над проектом, команда Strelka CA ориентировалась на опыт исторических кинотеатров в других странах, среди них кинотеатр Odeon на Лестерской площади в Лондоне, Weltspiegel в немецком городе Котбус и кинотеатры британской сети Picturehouse Cinemas, расположенные в исторических зданиях. Перед бюро стояла задача сохранить историческую значимость «Художественного» и совместить наследие с современными технологиями кинопоказа. Помимо этого, нужно было органично интегрировать кинотеатр в городскую среду», — рассказали о проекте представители кинотеатра.

В «Художественном» также будут показывать фильмы с пленки 35 мм, а для проведения международных фестивалей предусмотрена возможность интеграции второй строки субтитров. Также кинотеатр пополнится новым оборудованием. В кинотеатре установят кинопроекторы Barco — кроме тех, что поставят в «Художественном», в мире таких всего 17 штук. В кинозалы поставят аудиосистему Dolby Atmos. «Очень важно сохранить самобытность кинотеатра, но при этом внедрить современные технологические решения. Технологию Dolby Atmos поддерживают более 6 000 кинозалов в мире, включая кинотеатр Dolby Theatre, где ежегодно вручают премию «Оскар». Теперь такой звук будет и в «Художественном», чем мы, конечно, очень гордимся», — рассказал генеральный директор Dolby в России и СНГ Алексей Угринович.