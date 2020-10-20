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Faces&Laces объявили о переезде и сотрудничестве с «Винзаводом»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:18

Проект Faces&Laces объявил о партнерстве с Центром современного искусства «Винзавод». В его рамках на территории «Винзавода» открылось собственное пространство Faces&Laces, включающее одноименную креативную студию и шоурум. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

В общих задачах партнеров — развитие локальной сцены, поддержка молодых брендов и актуального современного искусства. Для этого готовятся совместные проекты и профильные мероприятия.

«Партнерство призвано создать новую среду и возможности для участников креативного процесса с обеих сторон: дизайнеров и художников. Мы считаем партнерство наиболее актуальной практикой для креативных индустрий сегодня, позволяющей поддерживать диалог на высоком профессиональном уровне», — заявили представители «Винзавода».

Шоурум Faces&Laces Locals на «Винзаводе» стал первой оффлайн-точкой проекта. В нем представлены как сформировавшиеся бренды, так и молодые марки, черпающие вдохновение в уличной культуре. Шоурум функционирует как пункт выдачи, в котором можно примерить заказанную на сайте продукцию.

В следующем году выставочный проект Faces&Laces отметит свое 15-летие. В честь этого будет запущена серия ивентов, включая Faces&Laces 2021, которые будут объединены темой «Любовь».

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