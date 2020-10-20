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ИИ впервые выиграл журналистскую премию

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:07

Искусственный интеллект, работающий над редакцией новостных сайтов, впервые получил премию в области журналистики. Об этом сообщается на сайте конкурса Online Journalism, объявившем победителей 2020 года.

Редактор Sophi Automation использует технологии, принадлежащие канадским национальным газетам The Globe и Mail. Программа отвечает за изучение и курирование 99% материалов, выходящих на сайтах изданий. ИИ анализирует, как каждая публикация может способствовать увеличению числа подписчиков и, соответственно, доходов от рекламы.

Sophi обучали на текстах The Globe и Mail, программа сама задавала себе параметры и публиковала простые материалы без вмешательства человека и дополнения данных.

«Мы должны были построить систему, которую наш отдел новостей мог бы легко понять. Он должен был работать без изъянов — так, чтобы живые сотрудники могли без проблем ему доверять», — рассказали авторы проекта.

По их словам, журналистам не стоит беспокоиться за свои рабочие места, потому что ИИ берет на себя наиболее рутинную работу, чтобы люди могли заниматься глубокими и менее срочными материалами. В редакции отметили, что Sophi подходит для создания простых публикаций, но для репортажей по-прежнему нужен журналист.

Нейросети стали чаще применять в создании материалов для изданий. В сентябре The Guardian опубликовал колонку, созданную полностью иcкусственным интеллектом. Материал под названием «Эту статью целиком написал робот. Тебе уже страшно, человек?» написала нейросеть GPT-3, разработанная компанией OpenAI. Этот же нейроалгоритм создал пост, попавший в топ сайта Hacker News. В июне компания Microsoft уволила 77 журналистов, потому ИИ научили писать новости для сайта MSN, сервиса Microsoft News и ленты браузера Edge.

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