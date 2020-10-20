Власти выделят более 8 млрд рублей на опреснение морской воды в Крыму

В Крыму до 2023 году хотят построить промышленные установки для опреснения морской воды. Это должно решить проблему нехватки пресной воды на полуострове.

Согласно плану российского правительства по обеспечению водоснабжения Крыма, в следующие два года на создание установок выделят 8,2 млрд рублей. Большая часть этих средств — 7,8 млрд рублей — будет направлена из федерального бюджета, остальные 410 млн — из региональных.

Где именно построят опреснительные системы — пока неизвестно. Предполагается, что их могут установить на берегу моря в поселке Николаевка, в 30 километрах от Симферополя. Мощность установок может достигать 40 тыс. кубометров воды в сутки.

Всего на решение вопроса с водой в республике правительство намерено выделить до 2024 года 48 млрд рублей, включая расходы за 2019–2020 годы.

Проблемы с водоснабжением в Крыму начались в 2014 году, после присоединения полуострова к России. Тогда Украина перекрыла подачу воды из Днепра. Теперь жители региона получают ее из местных источников.