Варшавское шоссе возглавило список самых опасных мест для автомобилистов в Москве

Московское ГИБДД и онлайн-школа «Фоксфорд» проанализировали статистику аварий за 2019 год в России и узнали, какие участки столичных дорог наиболее опасны для автомобилистов. Об этом «Афише Daily» рассказали представители «Фоксфорда».

Как выяснилось, самый опасный перекресток находится рядом с торговым центром «Южный», по адресу Варшавское шоссе, 128к1. Там за 2019 год произошло 8 аварий. Другие лидеры анти-топа — участки дороги по адресам проспект Вернадского, 4, (7 аварий) и Пятницкое шоссе, 25 (6 аварий). В результате ДТП никто не погиб, однако 29 человек получили ранения.

Список самых опасных дорожных участков Москвы выглядит так:

Варшавское шоссе, 128к1 (8 аварий) Проспект Вернадского, 4 (7 аварий) Пятницкое шоссе, 25 (6 аварий) Симферопольский бульвар, 24к2 (5 аварий) Улица Большая Тульская, 2 (5 аварий) Янтарный проезд, 17 (5 аварий) Чечерский проезд, 31 (5 аварий) Улица Михалковская, 65 (4 аварий) Зеленый проспект, 59 (4 аварий)

Как уточнили в «Фоксфорде», на трех перекрестках из топ-3 ДТП чаще всего происходили в темное время суток и пасмурную погоду. При этом состояние дороги не повлияло на число аварий. Большинство ДТП произошло на сухой дороге.

Исследование посвящено совместному проекту — Всероссийскому интерактивному квесту «Первому пешеходу приготовиться», во время которого «Фоксфорд» и ГИБДД Москвы научат школьников актуальным правилам дорожного движения. Как выяснилось, школьники соблюдают правила дорожного движения хуже любой другой группы населения. Согласно данным 2019 года, в ДТП с участием детей до 16 лет в среднем в месяц получает травмы 1824 человека, 47 — гибнет.

«Мы решили рассказать детям о правилах дорожного движения на их языке: для этого создали интерактивный квест, в котором школьнику предстоит отвечать на вопросы и тем самым помогать персонажам без происшествий добраться до концерта любимой группы», — рассказал Максим Спиридонов, сооснователь и генеральный директор образовательного холдинга «Нетология-групп».

Доступ к квесту бесплатный, чтобы получить его, нужно зарегистрироваться по ссылке.