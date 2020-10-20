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Разборки в инопланетном баре в свежем тизере «Мандалорца»

Федор Кузьмин
Сегодня в 8:36

Disney+ опубликовал новый тизер второго сезона сериала «Мандалорец». Посмотреть видео можно на ютьюбе.

В тизере герой Педро Паскаля пытается найти других мандалорцев, сражается с имперскими штурмовиками, раскидывает агрессивных обитателей бара где‑то на задворках галактики и улетает от преследователей вместе с Карой Дюн.

Премьера нового сезона шоу состоится на стриминговом сервисе Disney+ 30 октября. Исполнительным продюсером сериала по-прежнему останется Джон Фавро. Во втором сезоне «Мандалорца», помимо Педро Паскаля, можно будет увидеть Джанкарло Эспозито, Джину Карано, а также Карла Уэзерса.

«Мандалорец» выходил с 12 ноября на стриминговом сервисе Disney+. Действие шоу разворачивается спустя пять лет после событий шестого эпизода «Звездных войн» — «Возвращения Джедая». Сериал быстро стал хитом, а внимание зрителей покорил новый персонаж — Малыш Йода.

Пока новый сезон не вышел, вы можете пройти тест «Афиши Daily» который поможет понять, готовы ли вы усыновить беби-Йоду.

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