На МКС снова сломалась система подачи кислорода. А еще отказал туалет и задымился пылесос

На Международной космической станции произошла новая серия поломок, сообщила РИА «Новости» со ссылкой на трансляции НАСА.

По словам космонавтов, на МКС снова отказала система подачи кислорода. Также сломался туалет в российском модуле «Звезда». Кроме того, на «Звезде» задымился пылесос. Поломки, как отмечают специалисты, могут быть связаны со стыковкой кабелей Иваном Вагнером.

Последняя неисправность в российской системе получения кислорода «Электрон-ВМ» произошла 14 октября, ее починили спустя три дня — место утечки воздуха на МКС удалось найти при помощи пакетика чая.