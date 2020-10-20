перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В США впервые за 67 лет казнят женщину 3:29
Netflix представил трейлер последнего фильма Чедвика Боузмана «Ма Рейни: мать блюза» 2:44
В Испании закроют из‑за пандемии целый регион — автономную область Наварра 1:02
Умер испанский диджей Хосе Падилья 0:09
В Чикаго мужчина 13 часов провисел на небоскребе Trump Tower. Он требовал встречи с президентом США Вчера в 23:43
«Тебе нужен опыт»: в сети осудили рекламу Jeep с намеком на секс втроем
«Тебе нужен опыт»: в сети осудили рекламу Jeep с намеком на секс втроем Вчера в 23:34
Секс-шоп выпустил мастурбаторы «блогерка» и «продюсерка». Его обвинили в оскорблении феминисток Вчера в 23:14
Польский школьник взломал электронный журнал. За это ему может грозить два года тюрьмы Вчера в 22:54
На Харьягинском месторождении произошел разлив нефти. Власти ввели режим ЧС Вчера в 22:17
Компания Apple запустила круглосуточный канал Apple Music TV Вчера в 21:48
Всеволод Могучев/YouTube Патриарх Кирилл отлучил от церкви схимонаха Сергия
Патриарх Кирилл отлучил от церкви схимонаха Сергия Вчера в 21:35
В Москве начали снос дореволюционного здания холодильника Вчера в 21:15
В Москве открыли еще два резервных госпиталя для больных COVID-19 Вчера в 21:13
Конкурс национального документального кино Show RUS! открыл прием заявок на участие Вчера в 21:08
«Довлатовский дом» без имен репрессированных, геоглиф кошки в Перу и другие новости дня Вчера в 20:47 Дайджест
Flaunter/Unsplash «ВКонтакте» покажет трансляции Mercedes-Benz Fashion Week
«ВКонтакте» покажет трансляции Mercedes-Benz Fashion Week Вчера в 20:42
В Петербурге планируют ограничить время работы ресторанов и баров до 23.00 Вчера в 20:28
Суд Петербурга отпустил женщину, обвиненную в расчленении соседа по квартире Вчера в 20:11
Ученые выяснили, какой фильм ужасов самый страшный Вчера в 19:42
Министра толерантности ОАЭ обвинили в домогательствах Вчера в 19:18
Отключить рекламу

В США впервые за 67 лет казнят женщину

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:29

В США впервые за 67 лет вынесли смертельный приговор женщине, сообщило Министерство юстиции страны.

52-летнюю Лизу Монтгомери казнят за «отвратительное», по мнению ведомства, преступление — в 2004 году женщина задушила беременную Бобби Джо Стиннетт и вырезала кухонным ножом ее плод. Недоношенного ребенка, которому удалось выжить, Монтгомери похитила и попыталась выдать за собственного.

Убийцу задержали у нее дома на следующий день. По словам следователей, вычислить преступницу удалось через чат для заводчиков собак, в котором Монтгомери общалась со Стиннетт — у своей жертвы она якобы пыталась купить щенка. Именно с этой целью женщины встретились в штате Миссури, возле дома погибшей.

Украденного младенца — девочку по имени Виктория Джо Стиннетт — после задержания Монтгомери вернули отцу. В октябре 2007 года присяжные единогласно рекомендовали вынести убийце смертный приговор, суд согласился с ними. Апелляция и просьбы о залоге были отклонены.

Казнь Лизы Монтгомери назначена на 8 декабря 2020 года. Ее жизнь окончится после смертельной инъекции. По данным специалистов, преступница страдает от психоза, биполярного и посттравматического стрессового расстройств — эти проблемы появились после многолетнего насилия со стороны отчима, а затем — двух мужей женщины.

Как отмечают журналисты The Guardian, подробно разбиравшие дело Монтгомери, присяжные не были в курсе психического состояния убийцы. Адвокаты женщины указали на ментальное здоровье подзащитной только во время отклоненной апелляции.

По мнению прокурора, Монтгомери пошла на убийство и похищение ребенка из‑за страха быть уличенной в обмане — женщина говорила окружающим о своей беременности, несмотря на удаление маточных труб в 1990 году. Она, как считает суд, боялась из‑за этого потерять опеку над двумя из четырех своих детей.

Лиза Монтгомери станет четвертой женщиной в истории США, осужденной на казнь на федеральном уровне. Кроме нее, исполнения смертельного приговора сейчас ожидают еще 55 заключенных-мужчин. Смертная казнь действует в 28 штатах. Верховный суд США снял мораторий на нее в 1976 году, с тех пор были казнены 1516 человек, из них — 16 женщин.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
инсталляция
Арт-группа AES+F. Психоз
Индивидуальный психоз по рецепту AES+F
хип-хоп
«Маятник Фуко»: Markul, Morgenshtern, «Пошлая Молли», Obladaet
Возможно, главный российский рэп-фестиваль
поп
«55»: Валерий Меладзе
Юбилейная программа по-настоящему народного артиста
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить