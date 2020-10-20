В США впервые за 67 лет казнят женщину

В США впервые за 67 лет вынесли смертельный приговор женщине, сообщило Министерство юстиции страны.

52-летнюю Лизу Монтгомери казнят за «отвратительное», по мнению ведомства, преступление — в 2004 году женщина задушила беременную Бобби Джо Стиннетт и вырезала кухонным ножом ее плод. Недоношенного ребенка, которому удалось выжить, Монтгомери похитила и попыталась выдать за собственного.

Убийцу задержали у нее дома на следующий день. По словам следователей, вычислить преступницу удалось через чат для заводчиков собак, в котором Монтгомери общалась со Стиннетт — у своей жертвы она якобы пыталась купить щенка. Именно с этой целью женщины встретились в штате Миссури, возле дома погибшей.

Украденного младенца — девочку по имени Виктория Джо Стиннетт — после задержания Монтгомери вернули отцу. В октябре 2007 года присяжные единогласно рекомендовали вынести убийце смертный приговор, суд согласился с ними. Апелляция и просьбы о залоге были отклонены.

Казнь Лизы Монтгомери назначена на 8 декабря 2020 года. Ее жизнь окончится после смертельной инъекции. По данным специалистов, преступница страдает от психоза, биполярного и посттравматического стрессового расстройств — эти проблемы появились после многолетнего насилия со стороны отчима, а затем — двух мужей женщины.

Как отмечают журналисты The Guardian, подробно разбиравшие дело Монтгомери, присяжные не были в курсе психического состояния убийцы. Адвокаты женщины указали на ментальное здоровье подзащитной только во время отклоненной апелляции.

По мнению прокурора, Монтгомери пошла на убийство и похищение ребенка из‑за страха быть уличенной в обмане — женщина говорила окружающим о своей беременности, несмотря на удаление маточных труб в 1990 году. Она, как считает суд, боялась из‑за этого потерять опеку над двумя из четырех своих детей.

Лиза Монтгомери станет четвертой женщиной в истории США, осужденной на казнь на федеральном уровне. Кроме нее, исполнения смертельного приговора сейчас ожидают еще 55 заключенных-мужчин. Смертная казнь действует в 28 штатах. Верховный суд США снял мораторий на нее в 1976 году, с тех пор были казнены 1516 человек, из них — 16 женщин.