В Чикаго мужчина 13 часов провисел на небоскребе Trump Tower. Он требовал встречи с президентом США

В Чикаго неизвестный мужчина свесился на страховочном тросе с небоскреба Trump Tower и угрожал совершить самоубийство, если ему не позволят поговорить с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Chicago Sun Times.

По словам мужчины, он хотел поговорить с Трампом до предстоящих президентских выборов. «Мистер Трамп, если вы думаете, что я сумасшедший — я не сумасшедший. Но если вы не поговорите со мной, я обрежу веревку и умру. Это будет ваша ответственность. Просто пришлите сюда, пожалуйста, медиа. Я скажу то, что я хочу сказать, и уйду. Я не хочу умирать», — сказал он.