перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер испанский диджей Хосе Падилья 0:09
В Чикаго мужчина 13 часов провисел на небоскребе Trump Tower. Он требовал встречи с президентом США Вчера в 23:43
«Тебе нужен опыт»: в сети осудили рекламу Jeep с намеком на секс втроем
«Тебе нужен опыт»: в сети осудили рекламу Jeep с намеком на секс втроем Вчера в 23:34
Секс-шоп выпустил мастурбаторы «блогерка» и «продюсерка». Его обвинили в оскорблении феминисток Вчера в 23:14
Польский школьник взломал электронный журнал. За это ему может грозить два года тюрьмы Вчера в 22:54
На Харьягинском месторождении произошел разлив нефти. Власти ввели режим ЧС Вчера в 22:17
Компания Apple запустила круглосуточный канал Apple Music TV Вчера в 21:48
Всеволод Могучев/YouTube Патриарх Кирилл отлучил от церкви схимонаха Сергия
Патриарх Кирилл отлучил от церкви схимонаха Сергия Вчера в 21:35
В Москве начали снос дореволюционного здания холодильника Вчера в 21:15
В Москве открыли еще два резервных госпиталя для больных COVID-19 Вчера в 21:13
Конкурс национального документального кино Show RUS! открыл прием заявок на участие Вчера в 21:08
«Довлатовский дом» без имен репрессированных, геоглиф кошки в Перу и другие новости дня Вчера в 20:47 Дайджест
Flaunter/Unsplash «ВКонтакте» покажет трансляции Mercedes-Benz Fashion Week
«ВКонтакте» покажет трансляции Mercedes-Benz Fashion Week Вчера в 20:42
В Петербурге планируют ограничить время работы ресторанов и баров до 23.00 Вчера в 20:28
Суд Петербурга отпустил женщину, обвиненную в расчленении соседа по квартире Вчера в 20:11
Ученые выяснили, какой фильм ужасов самый страшный Вчера в 19:42
Министра толерантности ОАЭ обвинили в домогательствах Вчера в 19:18
«Последний адрес» С дома на улице Рубинштейна сняли таблички с именами репрессированных
С дома на улице Рубинштейна сняли таблички с именами репрессированных Вчера в 18:51
Китайский прокат в 2020 году стал крупнейшим в мире по кассовым сборам Вчера в 18:07
Власти Таиланда заблокируют телеграм на фоне протестов Вчера в 17:36
Отключить рекламу

В Чикаго мужчина 13 часов провисел на небоскребе Trump Tower. Он требовал встречи с президентом США

Юлия Онодэра
Вчера в 23:43

В Чикаго неизвестный мужчина свесился на страховочном тросе с небоскреба Trump Tower и угрожал совершить самоубийство, если ему не позволят поговорить с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Chicago Sun Times.

По словам мужчины, он хотел поговорить с Трампом до предстоящих президентских выборов. «Мистер Трамп, если вы думаете, что я сумасшедший — я не сумасшедший. Но если вы не поговорите со мной, я обрежу веревку и умру. Это будет ваша ответственность. Просто пришлите сюда, пожалуйста, медиа. Я скажу то, что я хочу сказать, и уйду. Я не хочу умирать», — сказал он.

Мужчина, называющий себя сторонником движения Black Lives Matter, висел на здании на протяжении более 13 часов. Благодаря усилиям переговорщиков его удалось снять с небоскреба и заключить под стражу — нарушителем оказался 20-летний молодой человек, предположительно, уроженец Киргизии.

На прошлой неделе Дональд Трамп на встрече с избирателями в Северной Каролине заявил, что он — самый популярный человек в мире после Иисуса Христа.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Авангард: Арктические волки
Джеки Чан снова в деле
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
комедия
Гудбай, Америка
Кино повышенной душевности про любовь к России — от Сарика Андреасяна
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)

Другие материалы по темам

Теги
Газета The Times
Люди
Дональд Трамп
Иисус Христос
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить