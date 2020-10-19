«Тебе нужен опыт»: в сети осудили рекламу Jeep с намеком на секс втроем

По сюжету пара подходит к своей машине, и мужчина, обращая внимание на проходящую мимо девушку, предлагает своей возлюбленной «снять». Сначала девушка отказывается, на что молодой человек говорит, что ей «нужен» опыт, и тогда она выходит из машины и «снимает» откидной верх джипа. После этого они начинают кататься на авто по ночному городу.

Производитель автомобилей Jeep выпустил рекламу модели Wrangler Sahara, в которой сделан намек на секс втроем. В комментариях многие пользователи раскритиковали ролик.

В комментариях после нескольких позитивных реакций пользователей люди начали оставлять негативные сообщения, в которых обвиняют авторов ролика в пошлости и сексизме. Некоторые заявили, что у компании «маркетинг застрял в 2003» году, а кто‑то припомнил слоган «Я дала твоему соседу гигабайт интернета» из рекламы провайдера, вышедшей в 2012-м.

В апреле российские пользователи раскритиковали посты брендов H&M и Levi’s с целующимися лесбиянками и темнокожим мужчиной, держащим за руку белую женщину. H&M обвинили в «открытой пропаганде однополых отношений», а Levi’s уличили в попытках вступить в «политические перепалки».