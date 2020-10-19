Польский школьник взломал электронный журнал. За это ему может грозить два года тюрьмы

16-летний школьник из польского города Мысловице взломал электронный журнал и подделал письмо учителю от родителей, сообщил Antyradio. За это мошенничество мальчику теперь может грозить до двух лет тюрьмы.

Преподаватель заподозрил, что письмо отправили не родители подростка — оно содержало огромное число грамматических и пунктуационных ошибок. Это заставило учителя связаться с матерью ученика, она подтвердила догадку педагога.

В соответствии с должностными инструкциями, руководство школы доложило об случившемся в полицию. Следователи выяснили, что автором письма был сам ученик — он хотел прогулять два урока. Теперь же школьник за свой проступок может оказаться под стражей. Учебу подростку в этом случае предстоит продолжить в исправительном образовательном учреждении.

А у российских школьников в ближайшее время появятся «цифровые биографии», в них будут фиксироваться все успехи и неудачи учащихся.