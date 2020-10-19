На Харьягинском месторождении произошел разлив нефти. Власти ввели режим ЧС

По его словам, сейчас специалисты экстренно ликвидируют последствия утечки. В Республике Коми также ввели режим ЧС, о чем заявили в местной администрации.

В Ненецком автономном округе ввели режим ЧС из‑за разлива нефти на Харьягинском месторождении. Об этом сообщает губернатор региона Юрий Бездудный в инстаграме.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 246 УК РФ о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Правоохранители отметили, что утечка произошла при проведении технологических работ на участке нефтепровода ЦПС «Южная Шапка» — терминал Харьяга.

Площадь разлива на почве составила 25 квадратных метров, в реку Колва попало не менее 0,9 кубометров нефтепродуктов. Гринпис отмечает, что по неофициальным данным, и судя по фотографиям, появившимся в интернете, объемы разлитого сырья гораздо больше.

Глава комитета спасения Печоры Иван Иванов заявил, что нефть «неизбежно» попадет в реку Печору. До этого в ГУ МЧС говорили, что нефтепродукты не попадут в водозабор Усинска.

«Вопрос в концентрациях. Боны улавливают только пленку на поверхности, нефть же в воде расслаивается: часть осядет на дно, на берегах, часть войдет в эмульсию и будет в толще воды. По мировой практике, улавливают до 7% нефти. Это все больше картинки. Какая‑то часть, вполне возможно, проходит под бонами», — сказал Иванов, добавив, что утечка могла произойти из‑за того, что вышедшую из строя трубу решили заново использовать.

Это не единственная экологическая катастрофа, которая случилась в России за последнее время. В начале октября на Камчатке произошло загрязнение воды в Авачинской бухте и на Халактырском пляже. В результате погибли 95% рыб, крабов и осьминогов, а люди пожаловались на отравление. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

Вчера власти Калмыкии начали расследование масштабного мора рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище. Незадолго до этого житель республики опубликовал видео, на котором берег водоема усыпан мертвой рыбой. По его словам, запах от разложения разносился на несколько километров.