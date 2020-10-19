Компания Apple запустила круглосуточный канал Apple Music TV, сообщил Variety. Сервис пока доступен только жителям США в приложениях Apple Music и Apple TV.

На новом канале будут транслироваться популярные музыкальные видео, записи концертов и других событий, а также специальные чарты, кураторские подборки и интервью с гостями. 22 октября на канале отметят выход свежего альбома Брюса Спрингстина «Letter to You».

В ближайшее время Apple Music TV покажет премьеры клипов «777» японского музыканта Joji и «Gorgeous» рэпера Saint Jhn. Новые музыкальные видео будут появляться на канале каждую пятницу. По мнению Variety, Apple Music TV попытается составить конкуренцию YouTube, Vevo и MTV.

Издание предполагает, что на Apple Music TV покажут документальные фильмы о музыкантах, например, ленту «Мир немного размыт», посвященную Билли Айлиш — она выйдет в феврале 2021 года.