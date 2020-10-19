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В Москве начали снос дореволюционного здания холодильника

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:15

В Москве в Жуковом проезде начали снос здания промышленного холодильника, которое было построено еще до революции 1917 года. Об этом сообщил в фейсбуке «Архнадзор».

Вместо похожей на готический замок кирпичной постройки, по информации организации, появится проект компании Coldy Group. На территории холодильника возведут комплекс из двух 12-этажных строений, утверждает «Архнадзор». Ранее Coldy Group представляли другой проект — Beetle Business Loft, в нем должны были открыться офисы, коворкинги, лектории и фуд-маркет.

«Без фальшфасада, со снятой штукатуркой и без советских пристроек холодильник предстал перед нами практически таким, каким он был в самом начале: красно-белым готическим «замком». Даже сейчас, без части стены, видно, какое это замечательно красивое здание. Сооружение отличается мелкой кирпичной пластикой стен, редкой по своей многодельности и изяществу», — отметил «Архнадзор».

В сентябре в Москве также начали снос водонапорной башни XIX века, расположенной на железнодорожной станции Москва-Товарная-Смоленская. Постройку признали самостроем.

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