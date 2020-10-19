В Москве открыли еще два резервных госпиталя для больных COVID-19. Они расположились в АТЦ «Москва» и в павильоне № 75 на ВДНХ. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом.

Госпитали рассчитаны на 3500 мест и, по словам Сергея Собянина, оснащены всем необходимым: современными аппаратами ИВЛ и высокоточными томографами. В них оборудованы лаборатории для исследования анализов.

В начале октября в Москве уже открывали два резервных госпиталя для больных COVID-19 — в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское».

За последние сутки в России выявили почти 16 тыс. случаев коронавируса — это новый рекорд за все время пандемии. В Москве суточный прирост составил 5376 заражений. За весь период в столице зафиксировали 367 629 пациентов с COVID-19, из которых более 6000 умерли. Число активных случаев коронавируса в городе увеличилось до 85 972.