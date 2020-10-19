«Довлатовский дом» без имен репрессированных, геоглиф кошки в Перу и другие новости дня

В России очередной антирекорд по суточному приросту больных COVID-19 — почти 16 тыс. новых случаев. В Москве вновь более 5000 заболевших.

Власти столицы допустили введение QR-кодов в ресторанах, магазинах и салонах красоты. В Подмосковье с 21 октября запретят массовые и спортивные мероприятия, а также закроют музеи.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что закрытие предприятий и комендантский час — крайние меры, которые «неприемлемы и невозможны». Тем временем в Петербурге думают ввести комендантский час для баров и ресторанов.

Следователи назвали Ивану Сафронову имя его предполагаемого вербовщика. При этом ознакомиться с их перепиской, на которой строится обвинение, не дали.

Политтехнолога и колумниста «Афиши Daily» Виталия Шклярова освободили из СИЗО в Беларуси. Он был одним из участников встречи оппозиционеров с Александром Лукашенко в изоляторе КГБ.

С дома на улице Рубинштейна, где одно время жил Сергей Довлатов, сняли 16 табличек с именами репрессированных. Это сделали по просьбе трех жильцов дома, которые почти год жаловались на них в управляющую компанию.

Умер основатель и художественный руководитель московского театра «Тень» Илья Эпельбаум. Ему было 59 лет.

Стример Mellstroy избил девушку в прямом эфире. Она решила подать в суд на обидчика и попросила о юридической помощи.

Более трети предпринимателей в России не возьмут на работу представителей ЛГБТК+, выяснили Inc. и агентство Omnibus. 8% сказали, что их решение о приеме на работу ЛГБТК-персоны будет зависеть от рассматриваемой должности.

На плато Наска в Перу нашли гигантское изображение кошки. Его длина достигает 37 метров, а возраст — более 2000 лет.

Американский рэпер Nuke Bizzle раскрыл в новом клипе мошенническую схему своего обогащения. Теперь ему грозит 22 года тюрьмы.

Китайский прокат в 2020 году стал крупнейшим в мире по кассовым сборам. Ему удалось обогнать бессменного лидера — Северную Америку.