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Более 400 учеников заразились коронавирусом во время ЕГЭ. Роспотребнадзор ожидал худшего 16:18
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Дайджест

«Довлатовский дом» без имен репрессированных, геоглиф кошки в Перу и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:47

В России очередной антирекорд по суточному приросту больных COVID-19 — почти 16 тыс. новых случаев. В Москве вновь более 5000 заболевших.

Власти столицы допустили введение QR-кодов в ресторанах, магазинах и салонах красоты. В Подмосковье с 21 октября запретят массовые и спортивные мероприятия, а также закроют музеи.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что закрытие предприятий и комендантский час — крайние меры, которые «неприемлемы и невозможны». Тем временем в Петербурге думают ввести комендантский час для баров и ресторанов.

Следователи назвали Ивану Сафронову имя его предполагаемого вербовщика. При этом ознакомиться с их перепиской, на которой строится обвинение, не дали.

Политтехнолога и колумниста «Афиши Daily» Виталия Шклярова освободили из СИЗО в Беларуси. Он был одним из участников встречи оппозиционеров с Александром Лукашенко в изоляторе КГБ.

С дома на улице Рубинштейна, где одно время жил Сергей Довлатов, сняли 16 табличек с именами репрессированных. Это сделали по просьбе трех жильцов дома, которые почти год жаловались на них в управляющую компанию.

Умер основатель и художественный руководитель московского театра «Тень» Илья Эпельбаум. Ему было 59 лет.

Стример Mellstroy избил девушку в прямом эфире. Она решила подать в суд на обидчика и попросила о юридической помощи.

Более трети предпринимателей в России не возьмут на работу представителей ЛГБТК+, выяснили Inc. и агентство Omnibus. 8% сказали, что их решение о приеме на работу ЛГБТК-персоны будет зависеть от рассматриваемой должности.

На плато Наска в Перу нашли гигантское изображение кошки. Его длина достигает 37 метров, а возраст — более 2000 лет.

Американский рэпер Nuke Bizzle раскрыл в новом клипе мошенническую схему своего обогащения. Теперь ему грозит 22 года тюрьмы.

Китайский прокат в 2020 году стал крупнейшим в мире по кассовым сборам. Ему удалось обогнать бессменного лидера — Северную Америку.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
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Гипноз
Психологический триллер Валерия Тодоровского
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Авангард: Арктические волки
Джеки Чан снова в деле

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