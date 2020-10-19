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«ВКонтакте» покажет трансляции Mercedes-Benz Fashion Week

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:42

Социальная сеть «ВКонтакте» покажет трансляции фешен-показов, которые пройдут на Mercedes-Benz Fashion Week с 19 по 23 октября. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе соцсети.

Пользователи смогут увидеть более 60 новых коллекций — показы будут транслировать с восьми площадок в Москве, а также из Петербурга, Сочи, Краснодара и Якутска. Следить за модными событиями можно будет в официальном сообществе MBFW Russia.

Кроме того, соцсеть представит эксклюзивные материалы с бэкстейджа недели моды. Видео с кастингов и репетиций покажут в «Клипах» — появившемся летом сервисе коротких вертикальных роликов, вдохновленных TikTok.

«Новая, «ковидная» реальность дала нам возможность в 2020 году экспериментировать с форматом недели моды как никогда ранее. MBFW Russia станет первой виртуальной неделей моды, которая объединит показы в реальном времени из шести географических точек», — рассказал президент Национальной палаты моды и MBFW Russia Александр Шумский.

Прямые эфиры с показов MBFW Russia также пройдут в приложении TikTok. Репортажи с недели моды будут вести известные стилисты и блогеры.

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