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Суд Петербурга отпустил женщину, обвиненную в расчленении соседа по квартире

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:11

Октябрьский районный суд Петербурга освободил в зале суда Анастасию Алферову, которую обвиняли в убийстве и расчленении соседа по коммунальной квартире. Об этом стало известно из телеграм-канала пресс-службы судов города.

По мнению судьи, убийство произошло в рамках самообороны — за это преступление Алферовой назначили полтора года тюрьмы. Однако женщину отпустили из‑под стражи, поскольку она уже отбыла назначенное наказание.

По версии следствия, 29 марта 2019 года Анастасия Алферова убила молодого человека 1980 года рождения «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений». Женщина била соседа по голове, а после его смерти попыталась скрыть следы преступления — она вывезла расчлененное тело убитого на Канонерский остров.

По словам адвоката Максима Пашкова, при вынесении решения суд не учитывал расчленение, так как это способ сокрыть преступление. «Расчленение, сжигание тела, попытка его закопать — все это не является отягчающими обстоятельствами», — пояснил юрист.

В сентябре в Петербурге также задержали депутата Игоря Шокина — его подозревают в убийстве собственной жены.

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