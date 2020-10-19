перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Министра толерантности ОАЭ обвинили в домогательствах 19:18
«Последний адрес» С дома на улице Рубинштейна сняли таблички с именами репрессированных
С дома на улице Рубинштейна сняли таблички с именами репрессированных 18:51
Китайский прокат в 2020 году стал крупнейшим в мире по кассовым сборам 18:07
Власти Таиланда заблокируют телеграм на фоне протестов 17:36
Финская газета написала, что Пушкин умер от туберкулеза. Потому что «версий может быть много» 17:03
Американский рэпер похвастался незаконным заработком в клипе. Теперь ему грозит 22 года тюрьмы 16:49
«Фонтанка»: в Петербурге могут ограничить время работы ресторанов и баров до 23.00 16:41
Alexandra_Koch/Pixabay Более 400 учеников заразились коронавирусом во время ЕГЭ. Роспотребнадзор ожидал худшего
Более 400 учеников заразились коронавирусом во время ЕГЭ. Роспотребнадзор ожидал худшего 16:18
В Праге открылся первый в мире отель для зараженных коронавирусом 15:59
Опрос: более трети предпринимателей в России не возьмут на работу представителей ЛГБТК+ 15:42
Бренд мебели для домашних животных выпустил лежанку в коллаборации с кошкой Карла Лагерфельда 15:33
Экс-журналисты «Ведомостей» запустили сервис проверки информации в СМИ и соцсетях 15:20
CDC/Unsplash Исследователи нашли уязвимое место у трех коронавирусов
Исследователи нашли уязвимое место у трех коронавирусов 15:05
Стример Mellstroy избил девушку в прямом эфире 14:42
«Делимобиль» добавил рейтинг пользователей. Он повлияет на стоимость поездки 14:34
Больше половины россиян ждут ухудшения материального положения 13:41
Директор Уктусского пансионата объяснила стерилизацию пациенток. Ее якобы делали по согласию женщин 13:40
Ukrlife.tv/YouTube Политтехнолога и колумниста «Афиши Daily» Виталия Шклярова освободили из СИЗО в Беларуси
Политтехнолога и колумниста «Афиши Daily» Виталия Шклярова освободили из СИЗО в Беларуси 12:59
В Подмосковье с 21 октября запретят массовые и спортивные мероприятия, а также закроют музеи 12:34
TikTok проведет трансляцию показов Mercedes-Benz Fashion Week 12:22
Отключить рекламу

С дома на улице Рубинштейна сняли таблички с именами репрессированных

Семён Гудошников
Сегодня в 18:51

С дома на улице Рубинштейна, 23, сняли 16 табличек с именами репрессированных ленинградцев. Как пишет «Фонтанка», жильцы заметили это еще 14 октября, а к концу прошлой недели новость приобрела общегородской масштаб.

Таблички сняла с дома управляющая компания ООО «ЖКС Северо-Запад» по просьбе трех жильцов дома. «Они начали «бомбить» управляющую компанию письмами и заявлениями, что жить не могут, как им отвратительны эти таблички, и требовали их снять. К слову, управляющая компания долго пыталась им объяснить, что есть согласование, что таблички никому не мешают и не портят архитектурный облик», — рассказал основатель проекта, журналист Сергей Пархоменко.

Одна из противников табличек, местная жительница по имени Дина, заявила, что причина демонтажа — отсутствие согласования табличек с жильцами. «Мы не против, но согласуйте. Вот 100% согласия добьются — тогда без проблем. Я [своего согласия] не дам», — сказала женщина, отметив, что у нее есть «личные» на то причины.

Пархоменко, однако, утверждает, что письменное согласие владельцев помещений в доме на установку табличек есть. Он отметил, что абсолютно все таблички, установленные в рамках проекта «Последний адрес» (а их в разных городах уже больше тысячи), предварительно согласованы с жильцами.

После демонтажа табличек в общедомовом чате поднялась дискуссия на их тему. Некоторые жильцы, по словам Пархоменко, выступили за сохранение табличек, поскольку «это память»; противники заявили, что «табличек слишком много, и дом выглядит как кладбище».

Дальнейшую судьбу табличек должны решить жильцы дома на общем собрании. Инженер «ЖКС Северо-Запад» сказал, что управляющая компания постарается поговорить с недовольными и после ремонта дома, который сейчас продолжается, вернуть таблички на место.

Первую табличку на доме 23 по улице Рубинштейна установили весной 2015 года. С 1944 по 1975 год в этом здании жил Сергей Довлатов, из‑за чего оно получило неформальное название «Довлатовский дом». Сейчас в нем расположен также Научно-информационный центр «Мемориал», где хранятся данные о почти 4,5 млн жертв советских репрессий.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
драма
Гипноз
Психологический триллер Валерия Тодоровского
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Авангард: Арктические волки
Джеки Чан снова в деле

Другие материалы по темам

Теги
Фонтанка.Ру
Мемориал
Люди
Сергей Пархоменко
Сергей Довлатов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить