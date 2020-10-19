С дома на улице Рубинштейна сняли таблички с именами репрессированных

С дома на улице Рубинштейна, 23, сняли 16 табличек с именами репрессированных ленинградцев. Как пишет «Фонтанка», жильцы заметили это еще 14 октября, а к концу прошлой недели новость приобрела общегородской масштаб.

Таблички сняла с дома управляющая компания ООО «ЖКС Северо-Запад» по просьбе трех жильцов дома. «Они начали «бомбить» управляющую компанию письмами и заявлениями, что жить не могут, как им отвратительны эти таблички, и требовали их снять. К слову, управляющая компания долго пыталась им объяснить, что есть согласование, что таблички никому не мешают и не портят архитектурный облик», — рассказал основатель проекта, журналист Сергей Пархоменко.

Одна из противников табличек, местная жительница по имени Дина, заявила, что причина демонтажа — отсутствие согласования табличек с жильцами. «Мы не против, но согласуйте. Вот 100% согласия добьются — тогда без проблем. Я [своего согласия] не дам», — сказала женщина, отметив, что у нее есть «личные» на то причины.

Пархоменко, однако, утверждает, что письменное согласие владельцев помещений в доме на установку табличек есть. Он отметил, что абсолютно все таблички, установленные в рамках проекта «Последний адрес» (а их в разных городах уже больше тысячи), предварительно согласованы с жильцами.

После демонтажа табличек в общедомовом чате поднялась дискуссия на их тему. Некоторые жильцы, по словам Пархоменко, выступили за сохранение табличек, поскольку «это память»; противники заявили, что «табличек слишком много, и дом выглядит как кладбище».

Дальнейшую судьбу табличек должны решить жильцы дома на общем собрании. Инженер «ЖКС Северо-Запад» сказал, что управляющая компания постарается поговорить с недовольными и после ремонта дома, который сейчас продолжается, вернуть таблички на место.

Первую табличку на доме 23 по улице Рубинштейна установили весной 2015 года. С 1944 по 1975 год в этом здании жил Сергей Довлатов, из‑за чего оно получило неформальное название «Довлатовский дом». Сейчас в нем расположен также Научно-информационный центр «Мемориал», где хранятся данные о почти 4,5 млн жертв советских репрессий.