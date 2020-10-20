В Госдуме предложили снять запрет на ношение масок на митингах

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается снять запрет на ношение масок на митингах, если этого требует эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщил глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«Нет маски — нарушение, штраф. Есть маска — нарушение, штраф. Налицо юридическая коллизия», — написал политик.

Авторы инициативы предлагают прописать исключение их существующих правил для случаев, когда нахождение в масках на публичных мероприятиях является обязательным. Например, когда введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Согласно действующему законодательству, участник митинга или пикета не должен скрывать свое лицо. За ношение маски или средств маскировки человека могут удалить с места проведения мероприятия.

На данный момент в условиях пандемии коронавируса в Москве действует режим повышенной готовности, запрещающий проведение любых публичных мероприятий на территории города. За нарушение запрета москвичам грозят штраф, обязательные работы либо административный арест.