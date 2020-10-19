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Китайский прокат в 2020 году стал крупнейшим в мире по кассовым сборам

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:07

Выручка от кассовых сборов в Китае в 2020 году достигла 1,988 млрд долларов. Благодаря этому китайский прокатный рынок стал крупнейшим в мире, опередив североамериканский. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на данные аналитической компании Artisan Gateway.

Северная Америка с момента зарождения индустрии оставалась лидером по продажам билетов в кино. Теперь, когда показатель за 2020 год здесь составил 1,937 млрд долларов, центром кассовых сборов стал Китай. По прогнозу экспертов, к концу года разница в продажах будет еще более ощутимой.

Вырваться в лидеры Китаю помогла пандемия коронавируса. Стране одной из первых удалось сдержать распространение инфекции, поэтому там смогли возобновить работу десятки тысяч кинотеатров, которые сейчас функционируют на 75% своей обычной вместительности.

С 1 по 8 октября — во время праздничной недели в Китае — выручка кинотеатров составила 586 млн долларов. Самый прибыльный фильм этого года — картина о Второй мировой войне «Восемь сотен» — вышел в прокат в августе и уже собрал 459 млн долларов.

Между тем в Северной Америке большинство кинотеатров еще не возобновили работу, либо показывают ограниченное количество сеансов из‑за пандемии. Многие студии к тому же перенесли свои ожидаемые премьеры.

Утром 17 октября андерграундный художник стрит-арта Бэнкси выложил в инстаграме свою новую работу, тем самым подтвердив свое авторство. Работа появилась в Ноттингеме на пересечении улиц Ротсей-авеню и Илкстон-роуд. Это произошло 13 октября, но раньше не было подтверждения, что это дело рук Бэнкси. Тем не менее, работу на всякий случай решили защитить — и закрыли ее прозрачным экраном, который уже успели разрисовать. Его политическое искусство и провокации оскорбляют истеблишмент и влияют на новое революционное движение, в то время как его личность остается покрытой тайной. Смотрите новый документальный фильм о самом знаменитом уличном художнике в мире — «Бэнкси. Расцвет нелегального искусства» эксклюзивно в подписке мультимедийного сервиса Okko.

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