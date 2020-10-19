«Фонтанка»: в Петербурге могут ограничить время работы ресторанов и баров до 23.00

Правительство Петербурга рассматривает возможность ввести комендантский час для заведений общепита, чтобы сдержать распространение коронавируса. Как пишет «Фонтанка», об этом участникам рынка сказал вице-губернатор Евгений Елин.

По его словам, время работы ресторанов, баров и кафе может быть ограничено до 23.00. О новых ограничениях могут объявить в конце этой недели.

Ранее в Смольном заявили, что не собираются вводить локдаун для борьбы с распространением коронавируса. По мнению чиновников, для этого достаточно соблюдать меры безопасности и носить маски с перчатками.

В России за последние сутки зафиксировали рекордное число новых случаев коронавируса — почти 16 тыс. В Петербурге тоже новый рекорд — 686 заболевших. Общее число выявленных заражений в городе достигло 52 592, по этому показателю регион на третьем месте после Москвы (367 629) и Подмосковья (80 951).