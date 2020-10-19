В Праге открылся первый в мире отель для зараженных коронавирусом

Сеть Czech Inn Hotels открыла в Праге первый в мире отель, в который заселяют только заболевших коронавирусом. Об этом сообщает Novinky.cz.

Для защиты сотрудников гостиница работает с постояльцами бесконтактно. Гости могут бронировать номера в интернете или по телефону, администраторов на ресепшене заменяют мониторы, а ключи от комнат вставлены прямо в двери.

Заведение состоит из 55 номеров, в которых могут остановиться только те, у кого подтвержден COVID-19. Отмечается, что сейчас там живут сотрудники чешских компаний, которых туда отправило начальство.

«Мы также размещаем пары, которые не хотят подвергать опасности кого‑либо в семье», — заявила менеджер отеля Катарина Кночикова.

Она добавила, что гостям предоставляются услуги доставки еды и лекарств в номера.

Ранее команда американских ученых-иммунологов выяснила, что иммунитет от коронавируса сохраняется как минимум пять месяцев. Они определили, что антитела в значимом объеме живут до семи месяцев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших коронавирусом превысило 39,9 млн человек, 1,1 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (8,1 млн). На втором и третьем — Индия (7,5 млн) и Бразилия (5,2 млн).