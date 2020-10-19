Опрос: более трети предпринимателей в России не возьмут на работу представителей ЛГБТК+

37% предпринимателей заявили, что не взяли бы на работу представителей ЛГБТК-сообщества. Об этом говорится в исследовании Inc. Russia и агентства Omnibus.

97% опрошенных владельцев бизнеса сказали, что в их компаниях нет ЛГБТК-людей, 2% затруднились ответить и 1% заявили, что у них работают такие сотрудники.

При этом 51% предпринимателей отметили, что для них не будет проблемой если к будет устраиваться человек, не скрывающий свою идентичность. 37% признались, что для них это будет одним из главных факторов в решении о приеме или отказе, 8% сказали, что все зависит от должности, и 4% затруднились ответить.

В опросе участвовал 321 владелец малого и среднего бизнеса из 32 регионов России. Средний возраст респондента — 45 лет. Самому младшему участнику исследования — 24 года, самому старшему — 80.

В июле группа сенаторов внесла в Госдуму серию законопроектов, меняющих семейное законодательство. Один из них предлагает запретить людям, сменившим пол, вступать в браки и усыновлять детей. В сентябре представители профессиональных объединений психологов, психотерапевтов и психиатров выступили против готовящихся законов. Они напомнили, что гомосексуальность, бисексуальность и трансгендерность (желание сменить пол) не относятся к психическим отклонениям.