Экс-журналисты «Ведомостей» запустили сервис проверки информации в СМИ и соцсетях

Бывшие журналисты «Ведомостей» Дмитрий Казьмин и Максим Товкайло запустили сервис Fakecheck, который позволяет проверить достоверность информации в СМИ и соцсетях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз проекта.

По словам создателей, сервис не действует в интересах государственных, политических или общественных организаций. Его миссия — защита общества, бизнеса и отдельного человека от фейков, манипуляции и мошенничества в сети, отмечают они.

В основе Fakecheck лежит методика, созданная на базе правил фактчекинга в деловых изданиях и рекомендаций International Fact-Checking Network. С ее помощью можно проверить достоверность информации не только в СМИ, но и в соцсетях, телеграм-каналах и даже тиктоке.

Проверяют информацию специалисты, прошедшие обучение по методике Fakecheck. В скором времени сервис откроет набор фактчекеров и организует для них образовательный модуль.

После назначения Андрея Шмарова главным редактором «Ведомостей» многие журналисты покинули издание из‑за несогласия с его позицией. Шмаров, в частности, без ведома журналистов менял заголовки, удалял спорные материалы о главе «Роснефти» Игоре Сечине и запрещал публиковать статьи без согласования с ним.

Часть уволившихся журналистов запустила издание VTimes, которое работает с августа. В сентябре издание открыло сбор средств на развитие проекта.