«Делимобиль» добавил рейтинг пользователей. Он повлияет на стоимость поездки

Каршеринговый сервис «Делимобиль» добавил в приложение рейтинг пользователей. Об этом пишет TJ со ссылкой на представителей сервиса.

Рейтинг составляется по пятибалльной шкале и зависит от четырех факторов: манеры вождения (резкие ускорения и торможения, скорость движения, наличие ДТП и превышение скорости), частоты поездок, наличия штрафов и своевременности оплаты поездок.

Оценка влияет на стоимость минуты поездки — у водителей с максимальным рейтингом выгода может составить до 35%, из которых 20% дается за безопасность вождения. Кроме того, высокие оценки дают доступ к расширенному страхованию и автомобилям бизнес-класса: BMW, Mercedes, Mini, машинам без оклейки.

При критически низких рейтинговых значениях пользователя предупредят о возможной блокировке в сервисе на время или навсегда. Приложение будет подсказывать пользователю, как улучшить свой рейтинг.

«Делимобиль» — не единственный каршеринговый сервис, у которого есть рейтинг пользователей. Как рассказала YouDrive платформе VC.ru, подобная система работает у них с марта 2017 года.