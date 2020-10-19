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Исследователи нашли уязвимое место у трех коронавирусов

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:05

Смертельно опасные коронавирусы SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 и MERS-CoV могут иметь одни и те же уязвимые места, это позволяет создать универсальное лекарство против них. К такому выводу пришли ученые из Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия в США, результаты их исследования приведены в статье в журнале Science.

Ученые обнаружили свыше 300 взаимодействующих с SARS-CoV-2 белков, выделяемых зараженной коронавирусом клеткой. Из них исследователи отобрали 20 молекул — они влияют на то, сколько частиц каждого из трех коронавирусов производится внутри клеток. Среди таких белков — Tom70, взаимодействующий с коронавирусным геном Orf9b. Тот, в свою очередь, принадлежит одновременно SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2.

Белок Tom70 является митохондриальным ферментом и участвует в перемещении белковых молекул в митохондрии из цитозоля. Также благодаря ему происходит активация митохондриальных сигнальных белков, обеспечивающих защиту против вирусной инфекции.

Согласно исследованию ученых, Tom70 «помогают» коронавирусам. Комплекс взаимодействия Tom70-Orf9b может использоваться, как лекарственная мишень для противовирусных препаратов широкого спектра действия (это молекула или их комплекс, на который действует препарат; принадлежат патогену или организму-хозяину — Прим. ред).

«В то время как традиционные противовирусные препараты воздействуют на вирусные ферменты, которые часто подвержены мутации и, следовательно, приводят к устойчивости к лекарственным препаратам, воздействие на белки, необходимые для репликации вируса, является стратегией, которая поможет этого избежать», — заключили ученые.

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