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Директор Уктусского пансионата объяснила стерилизацию пациенток. Ее якобы делали по согласию женщин

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:40

Екатеринбургские власти объяснили сообщения о принудительной стерилизации женщин в Уктусском пансионате для пожилых и людей с инвалидностью. Это делалось с согласия пациенток, пишет РИА «Новости».

Накануне стало известно о нескольких пациентках пансионата, которые пожаловались на то, что их заставили пройти процедуру стерилизации, потому что в пансионате нельзя держать детей. Baza опубликовала видео, в котором одна из женщин рассказала, что руководство пансионата угрожало отправить тех, кто откажется от операции, в психоневрологический интернат. После этого министерство соцполитики, уполномоченный по правам человека, Минздрав и правоохранительные органы начали проверку.

Пожаловавшаяся на стерилизацию женщина была прооперирована по медицинским показаниям, сообщил начальник управления демографического развития и социального обслуживания министерства соцполитики региона Илья Илларионов.

«Да, действительно, этот человек проживает в интернате, проживает здесь более 10 лет. Соответственно, человек характеризуется положительно — добрый, спокойный, ровный человек. То, что касается медицинской составляющей, в личном деле содержится выписка из гинекологического отделения поликлиники № 20 о том, что в 2008 году проведена хирургическая стерилизация по медицинским показаниям», — уточнил Илларионов.

Он добавил, что не получал сообщений о принуждении к стерилизации, а пребывание в пансионате добровольное. Директор учреждения Ирина Верхоланцева заявила, что с 2006 года процедуру стерилизации добровольно прошли 15 пациенток, давшие письменное согласие на операцию. «Из них четыре человека недееспособных», — уточнила Верхоланцева.

По словам директора пансионата, пациентам всегда дают альтернативу, а оперативное вмешательство возможно только после согласия самих женщин.

Однако, как утверждает Baza, из‑за операции пострадали более десяти женщин, одна из них умерла (ее родственники считают, что причиной смерти стала именно стерилизация). Также сообщается, что в пансионате живут люди с инвалидностью, которые попали туда из детского дома, так как не успели получить жилье из‑за очередей на него.

Региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщала, что до этого одна из проживающих в пансионате уже жаловалась на принудительную стерилизацию. По ее словам, операцию пациентке назначили врачи.

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