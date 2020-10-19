В Подмосковье с 21 октября запретят массовые и спортивные мероприятия, а также закроют музеи

В Подмосковье с 21 октября запретят массовые мероприятия и выставки. Об этом сообщил телеграм-канал «Воробьев Live» со ссылкой на заявление губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Губернатор заявил о новых мерах на совещании с зампредами правительства и главами городских округов региона. Согласно новым ограничениям, временно прекращается проведение массовых и спортивных мероприятий, закрыты для посещения выставки и музеи. Тренировки и спортивные игры продолжатся, но без участия зрителей.

«Я также прошу министерства, глав муниципалитетов ужесточить контроль за соблюдением масочного режима, соцдистанции в общественном транспорте, объектах питания и торговле. «Утренний фильтр» в школе, соблюдение стандарта на предприятиях — это несложно, но поможет оградить наших жителей от тех, кто болеет, уменьшит риск заражения», — заявил губернатор.

19 октября в России за сутки выявили почти 16 тыс. случаев коронавируса, это новый рекорд за все время пандемии. В Москве зафиксировали 5376 зараженных, а в Московской области — 466.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие меры не будут вводить из‑за коронавируса в столице. Он назвал введение комендантского часа, полный запрет на передвижение по городу и закрытие почти всех предприятий неприемлемыми и невозможными ограничениями.