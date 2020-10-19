Платформа для московских школьников дала сбой в первый же день дистанционного обучения

На платформе «Московская электронная школа» (МЭШ), предназначенной для дистанционного обучения учеников 6-11 классов столичных школ, в первый же день учебы произошел сбой. Об этом пишет The Bell со ссылкой на родителей четверых школьников.

По данным издания, некоторым родителям, когда те пытались перейти с портала Mos.ru на МЭШ, браузер выдавал ошибку 504 (Gateway Timeout). У других сайт сообщал, что услуга недоступна.

Двое родителей рассказали, что некоторым учителям пришлось проводить занятия в Zoom из‑за того, что они также не смогли подключиться к МЭШ. Но даже те, кому удалось перейти на платформу Microsoft Teams, скидывали ссылки на занятия через родительские чаты, отметили еще двое собеседников The Bell.

С понедельника, 19 октября ученики старших классов московских школ перешли на дистанционное обучение. Мера продлится до 1 ноября. В мэрии рекомендовали проводить уроки на платформе Microsoft Teams, но доступ к ним организован через МЭШ.