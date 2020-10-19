Гринпис рассказал о пластиковом загрязнении, выложив фигуру из мусора на берегу Финского залива

Активисты российского отделения Гринписа выложили на берегу Финского залива инсталляцию из пластикового мусора, чтобы показать масштаб пластикового загрязнения. Об этом представители организации рассказали «Афише Daily».

Как утверждают в Гринписе, сегодня около 70% всего мусора, который находят на берегах водоемов — это пластик. Организация призвала ввести законодательное ограничение на оборот одноразового пластика. Для этого в Гринписе запустили специальную петицию.

У экоактивистов получилась фигура длиной девять метров. Для ее создания использовались три кубометра пластика. Приблизительно столько пластиковых отходов появляется в России каждую секунду, уточнили экоактивисты.

«Пластик мигрирует с других территорий, перемещается на дальние расстояния, загрязняет окружающую среду и может навредить здоровью людей: он распадается на микропластик и попадает в пищу. Согласно исследованию, человек съедает около 5 грамм микропластика в неделю. Столько же содержится в одной кредитной карте», — рассказали в Гринписе.

Сильнее людей от пластикового загрязнения страдают животные. Они часто принимают пластмассу за еду. В итоге 9 из 10 морских птиц, одна из трех морских черепах и больше половины видов китов и дельфинов проглатывали пластик. В год от него погибают более миллиона морских птиц и 100 тыс. морских млекопитающих.