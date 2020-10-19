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Гринпис рассказал о пластиковом загрязнении, выложив фигуру из мусора на берегу Финского залива

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:50

Активисты российского отделения Гринписа выложили на берегу Финского залива инсталляцию из пластикового мусора, чтобы показать масштаб пластикового загрязнения. Об этом представители организации рассказали «Афише Daily».

Как утверждают в Гринписе, сегодня около 70% всего мусора, который находят на берегах водоемов — это пластик. Организация призвала ввести законодательное ограничение на оборот одноразового пластика. Для этого в Гринписе запустили специальную петицию.

У экоактивистов получилась фигура длиной девять метров. Для ее создания использовались три кубометра пластика. Приблизительно столько пластиковых отходов появляется в России каждую секунду, уточнили экоактивисты.

«Пластик мигрирует с других территорий, перемещается на дальние расстояния, загрязняет окружающую среду и может навредить здоровью людей: он распадается на микропластик и попадает в пищу. Согласно исследованию, человек съедает около 5 грамм микропластика в неделю. Столько же содержится в одной кредитной карте», — рассказали в Гринписе.

Сильнее людей от пластикового загрязнения страдают животные. Они часто принимают пластмассу за еду. В итоге 9 из 10 морских птиц, одна из трех морских черепах и больше половины видов китов и дельфинов проглатывали пластик. В год от него погибают более миллиона морских птиц и 100 тыс. морских млекопитающих.

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«Так как ответственные за принятие мер министерства бездействуют и игнорируют нас, мы обращаемся с тем же требованием к вице-премьеру Виктории Абрамченко, курирующей экологическую повестку. <…> Важно сосредоточить усилия на устранении причины проблемы — производства одноразового мусора, а не только на борьбе с ее последствиями — переработке отходов. Это соответствует федеральным закону об отходах», — поделилась эксперт проекта «Ноль отходов» Антонина Евтешина.

За последние два года команда проекта «Ноль отходов» провела три экспедиции на природные территории: эксперты изучили побережья Байкала и Куршской косы — двух объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — и береговую линию Ладожского озера на территории Нижне-Свирского заповедника.

Спецкорреспондентка «Афиши Daily» Ника Голикова присоединилась к активистам в поездке в Нижне-Свирский заповедник — особо охраняемую природную территорию, на протяжении 40 лет закрытую для свободного посещения. Ее репортаж можно прочитать здесь.

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