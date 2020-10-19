Гринпис рассказал о пластиковом загрязнении, выложив фигуру из мусора на берегу Финского залива

Активисты российского отделения Гринписа выложили на берегу Финского залива инсталляцию из пластикового мусора, чтобы показать масштаб пластикового загрязнения. Об этом представители организации рассказали «Афише Daily».
Как утверждают в Гринписе, сегодня около 70% всего мусора, который находят на берегах водоемов — это пластик. Организация призвала ввести законодательное ограничение на оборот одноразового пластика. Для этого в Гринписе запустили специальную петицию.
У экоактивистов получилась фигура длиной девять метров. Для ее создания использовались три кубометра пластика. Приблизительно столько пластиковых отходов появляется в России каждую секунду, уточнили экоактивисты.
«Пластик мигрирует с других территорий, перемещается на дальние расстояния, загрязняет окружающую среду и может навредить здоровью людей: он распадается на микропластик и попадает в пищу. Согласно исследованию, человек съедает около 5 грамм микропластика в неделю. Столько же содержится в одной кредитной карте», — рассказали в Гринписе.
Сильнее людей от пластикового загрязнения страдают животные. Они часто принимают пластмассу за еду. В итоге 9 из 10 морских птиц, одна из трех морских черепах и больше половины видов китов и дельфинов проглатывали пластик. В год от него погибают более миллиона морских птиц и 100 тыс. морских млекопитающих.
«Так как ответственные за принятие мер министерства бездействуют и игнорируют нас, мы обращаемся с тем же требованием к вице-премьеру Виктории Абрамченко, курирующей экологическую повестку. <…> Важно сосредоточить усилия на устранении причины проблемы — производства одноразового мусора, а не только на борьбе с ее последствиями — переработке отходов. Это соответствует федеральным закону об отходах», — поделилась эксперт проекта «Ноль отходов» Антонина Евтешина.
За последние два года команда проекта «Ноль отходов» провела три экспедиции на природные территории: эксперты изучили побережья Байкала и Куршской косы — двух объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — и береговую линию Ладожского озера на территории Нижне-Свирского заповедника.
Спецкорреспондентка «Афиши Daily» Ника Голикова присоединилась к активистам в поездке в Нижне-Свирский заповедник — особо охраняемую природную территорию, на протяжении 40 лет закрытую для свободного посещения. Ее репортаж можно прочитать здесь.