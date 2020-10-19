В России за сутки выявили почти 16 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки выявили 15 982 случая коронавируса, пока это самое высокое значение за все время пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Воронежской и Архангельской областях, а также в Красноярском крае и Ханты-Мансийском АО.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 415 316. За последние сутки вылечились 5 328 человек, за все время — 1 075 904. За сутки умерли 179 пациентов, за все время — 24 366.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 39,9 млн человек, 1,1 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (8,1 млн). На втором и третьем — Индия (7,5 млн) и Бразилия (5,2 млн).