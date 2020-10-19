Суд арестовал врача, который выдал разрешение на оружие 18-летнему стрелку в Нижегородской области

В Нижегородской области арестован врач, который выдал медицинскую справку для получения оружия подозреваемому в убийстве трех человек в поселке Большеорловское 18-летнему Даниле Монахову. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Медику предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность должностных лиц, повлекшая смерть двух и более людей). Наказание по этой статье составляет до пяти лет принудительных работ или до семи лет лишения свободы.

Ранее СК установил, что нижегородский стрелок получил разрешение на оружие в частной клинике «без фактического и необходимого медицинского исследования».

12 октября 18-летний Даниил Монахов устроил стрельбу по местным жителям в поселке Большеорловское Нижегородской области. Трое человек скончались от огнестрельных ранений, еще трое — были госпитализированы. Сразу после инцидента молодой человек скрылся в лесу, а на следующее утро его нашли мертвым неподалеку от поселка.