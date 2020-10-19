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В Перу обнаружили гигантский геоглиф кошки возрастом более 2000 лет

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:35

Археологи обнаружили гигантский геоглиф кошки во время раскопок на территории плато Наска в южной части Перу. Об этом сообщает министерство культуры страны.

В длину изображение достигает 37 метров, а толщина линий составляет 30–40 сантиметров. Возраст геоглифа оценивается в более чем 2000 лет.

© OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN/GOB.PE

Геоглиф был найден во время реставрационных работ смотровой площадки. Из‑за естественной эрозии рисунок находился под угрозой исчезновения.

Судя по стилистическим особенностям, изображение относится к периоду позднего Паракаса (500–100 гг. до н. э.), отмечают в министерстве. Таким образом, он стал древнейшим из рисунков плато Наска, большинство из которых датируются 100–200 гг. до н. э.

Пустынное плато Наска в Перу известно своими геоглифами — гигантскими рисунками, которые часто простираются на десятки метров и видны полностью только с воздуха. С 1994-го эти изображения включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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