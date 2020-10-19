В Перу обнаружили гигантский геоглиф кошки возрастом более 2000 лет

Археологи обнаружили гигантский геоглиф кошки во время раскопок на территории плато Наска в южной части Перу. Об этом сообщает министерство культуры страны.

В длину изображение достигает 37 метров, а толщина линий составляет 30–40 сантиметров. Возраст геоглифа оценивается в более чем 2000 лет.