В Перу обнаружили гигантский геоглиф кошки возрастом более 2000 лет

Археологи обнаружили гигантский геоглиф кошки во время раскопок на территории плато Наска в южной части Перу. Об этом сообщает министерство культуры страны.
В длину изображение достигает 37 метров, а толщина линий составляет 30–40 сантиметров. Возраст геоглифа оценивается в более чем 2000 лет.
Геоглиф был найден во время реставрационных работ смотровой площадки. Из‑за естественной эрозии рисунок находился под угрозой исчезновения.
Судя по стилистическим особенностям, изображение относится к периоду позднего Паракаса (500–100 гг. до н. э.), отмечают в министерстве. Таким образом, он стал древнейшим из рисунков плато Наска, большинство из которых датируются 100–200 гг. до н. э.
Пустынное плато Наска в Перу известно своими геоглифами — гигантскими рисунками, которые часто простираются на десятки метров и видны полностью только с воздуха. С 1994-го эти изображения включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.